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- İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı
İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı
Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ın annesi, sosyal medyada damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 15:22
- Güncelleme : 13.07.2021 - 15:53
Genç oyuncu İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu dizisinde Rüzgar karakteriyle ekranlara geri döndü.
SEVGİLİSİ SANDILAR
İdris Nebi Taşkan, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Taşkan'ın annesini görenler ilk başta sevgilisi sandı. Sosyal medyaya damga vuran fotoğraf herkesi şaşırttı.
"SORUNLU BİR AİLEYDİ"
Nebi Taşkan, daha önce verdiği bir röportajda ailesiyle ilgili daha önce yaptığı şu açıklamayı yapmıştı: "Sorunlu bir aileydi. 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı."