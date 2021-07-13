İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı

Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ın annesi, sosyal medyada damga vurdu.

Genç oyuncu İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu dizisinde Rüzgar karakteriyle ekranlara geri döndü.

SEVGİLİSİ SANDILAR

İdris Nebi Taşkan, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Taşkan'ın annesini görenler ilk başta sevgilisi sandı. Sosyal medyaya damga vuran fotoğraf herkesi şaşırttı.

"SORUNLU BİR AİLEYDİ"

Nebi Taşkan, daha önce verdiği bir röportajda ailesiyle ilgili daha önce yaptığı şu açıklamayı yapmıştı: "Sorunlu bir aileydi. 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı."