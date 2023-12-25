İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Neslihan Atagül'ün yeni mesleği: Yapımcı oldu Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni sezonda ekranlara çıkıp çıkmayacağına açıklık getirdi.

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2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, gündemden düşmeyen oyuncu çiftlerden.

Sürekli eşi Kadir Doğulu tarafından ihanete uğradığı iddialarla gündeme gelen ünlü çiftten Atagül, geçtiğimiz gün Levent'te özel bir hayvan kliniğinden çıkarken objektiflere takıldı.

Güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Eşi Kadir Doğulu'nun başrolünü oynadığı ortak yapımcılığını üstlendiği 'Mitat' filmiyle ilgili konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluk sözümdü"

"Mitat’ı Kadir oynadı. Yapımcılığını biz yaptık. Kara komedi bir iş çıktı. Birazcık İngiliz kara komedisi gibi, şimdi dijital platformlarda. Yapımcılığı sevdim. O benim kendime çocukluk sözümdü. Bana muazzam bir perspektif kazandırdı."

"Yapımcılık yapmaya başladık"

Muhabirlerin önümüzdeki sezon projede yer alıp almayacağını sorduğu Atagül, "İlla ki göreceksiniz beni. Yapımcılık yapmaya başladık diye oyunculuğu bırakacağım diye bir şey yok." şeklinde konuştu.

"Çalışmak için de çalışmak istemedim"

"Açıkçası şu dönemde gönlüme sinen bir iş olmadı." diyen ünlü isim, "Çalışmak için de çalışmak istemedim. Bu hem karşı tarafa hem de kendime saygısızlık olurdu. Onun için kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.