İkbal Gürpınar'ın annesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü sunucu İkbal Gürpınar, normal servise çıktı.

Tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi Neriman Dönmez de koronaviürs nedeniyle hayatını kaybetti.

"CANIM ANNEANNEMİZ HAKK'A YÜRÜDÜ"

Ünlü sunucunun oğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek” dedi.

Öte yandan İkbal Gürpınar’ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce korona virüs nedeniyle vefat etmişti.



