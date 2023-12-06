İki çocuk annesi Fahriye Evcen mutluluğun sırrını verdi Ekranların en beğenile oyuncularından Fahriye Evcen, 2017'de evlendiği Burak Özçivit ile olan ilişkisini anlattı.

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İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. İki çocuğu bulunan Fahriye Evcen, bu ay kapağında yer aldığı dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

Evcen, 2017'de evlendiği Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını verdi. Çocukları Karan ve Kerem'i anlattı.

İşte Fahriye Evcen'in açıklamaları...

"Dengede olacaksın"

- İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli.

- Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar.

- Şu sıralar iç sesimi dinlediğimde farkındalığı artmış ve daha dingin bir ben duyuyorum.

"Herkesin içindeki çocuğu görebiliyorum"

- Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara.

- Hayatım iyi gidiyor. Ne oluyorsa, nasıl geliyorsa kabul ediyorum. Bu halimi çok sevdim.

"Tek derdim"

- Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem’i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum.

"Kendimi dinlemeyi eviyorum"

- Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de bazen kendimle baş başa kalmayı. Kendimi dinlemeyi. Bu da beni çok dinlendirir.

"Esprili kadınım"

- Espri anlayışım iyidir, onu çok tahmin edemiyorlar genelde.