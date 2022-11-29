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    İki çocuk annesi Sinem Kobal'dan yeni fotoğraf

    Geçtiğimiz aylarda ikinci doğumunu yapan ve uzun süredir sessiz olan Sinem Kobal, sosyal medyadan ses verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:11
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:40
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    İki çocuk annesi Sinem Kobal'dan yeni fotoğraf

    Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

    İkinci bebek de kız

    Geçen mayıs ayında ise Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    İki çocuk annesi Sinem Kobal dan yeni fotoğraf #1

    Hikaye attı

    Instagram'ın hikaye kısmında arkadaşlarıyla verdiği bir pozu yayınlayan Kobal, güzelliğiyle parmak ısırttı.

    İki çocuk annesi Sinem Kobal dan yeni fotoğraf #2


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