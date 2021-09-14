İkidir yüzünü saklıyor! Kim Kardashian operasyon mu geçirdi?

İkidir yüzünü saklıyor! Kim Kardashian operasyon mu geçirdi?

Kim Kardashian, yüzünü tamamen kapatan kıyafet seçimleriyle gündeme gelince sosyal medya kullanıcılarının kafasında tek bir soru işareti oluştu: Kim Kardashian operasyon mu geçirdi? İşte o kıyafetler.

ABD'nin New York eyaletindeki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de ünlü yıldızlar, birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya geldi.

Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de reality şov yıldızı Kim Kardashian oldu. Kıyafet seçimleri ile adından sıkça söz ettiren Kim, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan ilginç bir kostümle geceye katıldı.

Kardashian, baştan aşağı siyah giyinerek herkesten farklı tarzıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarırken gecede çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada viral oldu.

Modanın en büyük gecesinde ayrı yaşadığı kocası Kanye West'ten ilham alan Kim Kardashian'ın, makyajı için ise saatler harcadığı öğrenildi.

ADETA YÜZÜNÜ SAKLADI

Geçtiğimiz gün New York’ta kaldığı otele girerken görüntülenen Kim Kardashian, gözlerinde fermuar bulunan deri maskeli kostümüyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kim'in, makyajı için saatler harcamasına rağmen yüzünü tamamen kapatan kostümler tercih etmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

KİM KARDASHİAN OPERASYON MU GEÇİRDİ?

Şu sıralar özel hayatında inişli-çıkışlı günler geçiren Kim Kardashian'ın yüzüne estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kim Kardashian'ın operasyon geçirdiğini ve yüzünü kamufle etmek için bu tarz kıyafetler tercih ettiğini belirtti.

Bazıları ise bunun sadece kırmızı halıda dikkat çekmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. Ayrıca çoğu kullanıcı, ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti.