İkinci kez ameliyat olacak! Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler, sosyal medya hesabından yeniden ameliyat olacağını duyurdu.

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Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, birkaç aydır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

geçtiğimiz günlerde bağırsağında çatlak oluşması nedeniyle ameliyata alınan ve sağlığına kavuşan ünlü isim, göbek atarak taburcu olmuştu.

İkinci kez ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyuran Kobra Murat sevenlerinden dua istedi.

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu.

"Allah hepinizden razı olsun"

Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi.

"2. ameliyatıma giriyorum"

Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2. ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin.

"Kapalı ameliyat değil"

Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım. Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil" ifadelerini kullandı.