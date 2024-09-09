İkinci kez anne olmuştu! İpek Açar ilk kez oğlu Ömer Alp'i gösterdi
Haber Merkezi

Usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında bir kız çocuğu olan İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.

Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anne olmuştu.

İŞTE ÖMER ALP

Ünlü çift, oğullarının yüzünü ilk kez paylaştı. Ömer Alp doğduktan sonra Bodrum’a yerleşen İpek Açar, eşi ve oğlu ile aile fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.

BABASINA BENZETİLDİ

İpek Açar’ın dua ve kalp emojisi ile sosyal medyada paylaştığı karede minik Ömer, babası Alper Kömürcü’ye benzetildi.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör