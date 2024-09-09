Haberler



Magazin



İkinci kez anne olmuştu! İpek Açar ilk kez oğlu Ömer Alp'i gösterdi

İkinci kez anne olmuştu! İpek Açar ilk kez oğlu Ömer Alp'i gösterdi İpek Açar Kömürcü, Aralık 2023'te ikinci kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı, bebeğini gösterdi.