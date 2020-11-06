İlayda Akdoğan'dan sevgilisine romantik kutlama

İlayda Akdoğan, sevgilisi Roham Kabir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Oyuncu İlayda Akdoğan'ın basketbolcu sevgilisi Roham Kabir, 23 yaşına bastı. Akdoğan, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"MUTLU YILLAR BEBEĞİM"

"Gerçek aşkı bulduğunuzda, 'Ev artık bir yer değil, sevdiğiniz kişi' derler ve sen neredeysen, benim evim orası. Mutlu yıllar bebeğim, böyle bir kalple dünyayı hak ediyorsun! Seni çılgınca seviyorum."

Akdoğan'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için İran'a giden oyuncu İlayda Akdoğan, geçtiğimiz aylarda korona salgınından sonra uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kalmıştı.