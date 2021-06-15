İlayda Alişan: Serkay ile çok mutluyuz

İlayda Alişan: Serkay ile çok mutluyuz

Sevgilisi Serkay Tütüncü ile çıktıkları tatilden dönen İlayda Alişan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Erken final yapan 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadıkları aşk iddialarını yalandıktan kısa bir süre sonra el ele görüntülenen İlayda Alişan, ilişkisiyle ilgili konuştu. Alişan, Tütüncü çok mutlu olduklarını söyledi.

"İLİŞKİMİZ DAHA YENİ"

Genç oyuncu İlayda Alişan, aşk yaşadıklarını yalanlayıp dört gün sonra el ele görüntülendiği Serkay Tütüncü ile ilgili sorulara, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz." yanıtını verdi.