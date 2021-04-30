İlayda Alişan'dan dublör itirafı

Masumiyet dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan, zor sahnelerde dublör kullandığını söyledi.

Güzel oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adından söz ettiren İlayda Alişan, tam kapanma öncesi bazı işlerini halletmek için Nişantaşı'na geldiğini söyledi.

Güzel oyuncu, setlerdeki çalışma şartlarıyla ilgili bir soruya "Çok üşüdüğümüz zamanlar oluyor ama onun dışında çok güzel bir set ortamımız var." dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİ TEHLİKEYE ATMIYORUM"

Alişan, "Zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublör kullanıyor musunuz?" sorusuna "Tabii ki. Can güvenliğimin tehlikeye gireceği sahnelerde dublör kullanıyorum. Masumiyet'in ilk bölümünde de kullandım. Arabadan atılma sahnesinde dublör kullanıldı." yanıtını verdi.