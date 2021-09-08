İlayda Alişan'ın derin dekolteli elbisesi

Oyuncu İlayda Alişan, derin dekolteli elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyici ile buluşan İlayda Alişan, yapımın final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

DÜĞÜN TARZI

Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ver yorum yağdı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığını iddia etti.