Euro
9.9102
0.18%
Dolar
8.3685
0.23%
Altın
483.79
0.44%
Borsa
1.453
-0.09%
Bitcoin
389.786
-10.33%
EXEN Coin
23.40
-7.03%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İlayda Alişan'ın derin dekolteli elbisesi

    Oyuncu İlayda Alişan, derin dekolteli elbisesiyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlayda Alişan'ın derin dekolteli elbisesi

    Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyici ile buluşan İlayda Alişan, yapımın final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    DÜĞÜN TARZI

    Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ver yorum yağdı.

    Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığını iddia etti.

    İlayda Alişan ın derin dekolteli elbisesi #1

    İlayda Alişan ın derin dekolteli elbisesi #2

    İlayda Alişan ın derin dekolteli elbisesi #3İlayda Alişan ın derin dekolteli elbisesi #4İlayda Alişan ın derin dekolteli elbisesi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir