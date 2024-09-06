İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle sempozyum ertelendi

Haber Merkezi

Bilecik Belediyesi, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme kararı aldı.

Sempozyuma Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılacaktı.

Ancak Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle planlanan sempozyum ileri bir tarihe ertelendi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bilecik Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam, saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.