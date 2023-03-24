İlber Ortaylı ikinci kez dede oldu Tarih bilgisiyle adından sık sık söz ettiren İlber Ortaylı, bir kez daha dede olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin en ünlü tarihçi ve akademisyeni Prof. Dr. İlber Ortaylı, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ortaylı, Instagram hesabından ikinci kez dede olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

Kızı ve torunlarıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlayan ünlü isim, mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Güvenli bir ülkede büyümesini istiyorum"

"Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle."

Yorum yağdı

İlber Ortaylı'nın bu gönderisi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

1981 yılında Mersin eski Senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile evlenen İlber Ortaylı'nın bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu. Ünlü tarihçi daha sonra 1999 yılında eşinden boşandı.