İlber Ortaylı, Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde Atatürk'ü paylaştı

Ekranların sevilen tarihçi ve yazarı İlber Ortaylı, Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde, Atatürk paylaşımında bulundu.

Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını kutluyor.

Bayram dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmeye hazırlanırken, meydanlarda da bayraklarla şölenlere hazırlıklar sürüyor.

"ATATÜRK BİR DEHADIR"

Sosyal medyada yıl dönümü paylaşımı yapan ünlülerin arasına Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı da eklendi.

Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk paylaşımında bulundu.

"Atatürk'ün deha olduğunu belirten paylaşımda Ortaylı,"Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur." notunu düştü.



