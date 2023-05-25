İlham Gencer hayatını kaybetti Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede yatan ve geçtiğimiz aylarda taburcu olan 98 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti.

Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

"Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik"

İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.