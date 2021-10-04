İlhan Daner son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu İlhan Daner için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenledi.

Türkiye’de birçok Sinema ve tiyatro projesinde rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu İlhan Daner 2 aydır tedavi gördüğü Göztepe Şehir Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi.

Şeker hastalığına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Daner, "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son yıllarına kadar sahneyi terk etmeyen Daner, öğrenciler de yetiştirdi.

Daner için öğle vakti Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile birlikte usta tiyatrocu Müjdat Gezen de katıldı. Aile, Daner’in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Daner’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

"ONU ANLATMAK ÇOK ZOR"

Eşi Nihal Daner gözyaşları içerisinde "Onu anlatmak çok zor. Dört dörtlük bir insandı. Onun öldüğünü kabul edemiyorum" dedi.