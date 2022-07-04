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    İlhan Şen'in yeni sevgilisi

    Aşk Mantık İntikam dizisinde ün kazanan İlhan Şen, yeni aşkıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 13:14
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    İlhan Şen'in yeni sevgilisi

    Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki rol arkadaşı Burcu Özberk ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen İlhan Şen'den haber var.

    Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı isimli dizide başrolü oynayan İlhan Şen de yeni sevgilisiyle Özcan Deniz'i dinlemeye geldi.

    Yeni sevgili yaptı

    İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi.

    İlhan Şen in yeni sevgilisi #1


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