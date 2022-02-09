İlk açıklama geldi! Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? 'Karar aşamasındayız' mesajı...

İlk açıklama geldi! Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? 'Karar aşamasındayız' mesajı...

Boşanma sürecine girdiği iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti, magazin gündemine bomba gibi düştü. Varol sessizliğini korurken, Alişan'dan ilk açıklama geldi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ani ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan, evliliğinde de sorunlar yaşıyor...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan-Buse Varol çiftinin, boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor.

Evlilikteki kriz çift, kızları Eliz'in doğum gününde patlak verdi.

Buse Varol kızının doğum günü için bir otelde parti düzenlerken, bu partide Alişan ve ailesi yer almadı.

Buse Varol ise Alişan ile çekilen tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti.

Çiftin boşanma kararı aldığı ve avukatlarına talimat verdikleri öğrenildi.

ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini ilk bozan isim Alişan oldu. Sosyal medyasından açıklama yapan Alişan şunları yazdı:

"RAHAT BIRAKIN"

"Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün yazyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın.

"KARARI BİZ VERELİM"

Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız."



