İlk açıklama geldi! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'nın sağlık durumu...

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin kanaması geçirmiş ve beyin ameliyatına alındı. Ahmet Tatlı'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, annesi Adalet Sara'dan geldi.

İbrahim Tatlıses, Urfa'da ilk evliliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Ahmet Tatlı beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatına alındı.

Tatlı'nın sağlık durumu hakkında ilk açıklama annesi Adalet Sara'dan geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"OĞLUM RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

"Malumunuz üzere oğlum Ahmet riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Tedavisi devam etmekte. Bu zorlu süreçte tüm gayretleri ile yanımızda olan doktorlara, hastane çalışanlarına, bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan dua eden, adına sadakalar veren, şükür kurbanları kestiren, uzaktan ve yakından yanımızda olan akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, talebelerimize, DM'den SMS'den yorumdan dua eden telefonla arayan tüm kardeşlerimize ilgi ve akalarından dolayı teşekkür ederim."