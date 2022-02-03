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    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik'in minik kızları Khai...

    Ünlü model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik'in kızları Khai ilk kez görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 18:43
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    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik'in minik kızları Khai...

    Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, paylaşımlarına oldukça dikkat ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda yanlışlıkla kızı Khai'yi paylaşan Hadid, gönderisini saniyeler içinde sildi.

    Buna rağmen Khai'nin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçemedi.

    KÜÇÜK KHAİ GÖRÜNDÜ

    Eylül 2020 yılında doğan Khai, kameralardan uzak tutulurken, neredeyse yüzünü görmek imkansız hale gelmişti ki, bugüne kadar...

    Küçük Khai anneannesi Yolanda Hadid ile evinin önünde oynarken, kameralara yakalandı.

    Sarışın ve beyaz tenli olan küçük kız annesine benzetilirken, "Tam ısırmalık" yorumları yağdı.

    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik in minik kızları Khai... #1

    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik in minik kızları Khai... #2

    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik in minik kızları Khai... #3

    İlk kez bu kadar net! İşte Gigi Hadid ve Zayn Malik in minik kızları Khai... #4


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