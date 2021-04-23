İlker Aksum isyan etti

İlker Aksum, yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre oyuncu seçtikleri iddiasına cevap verdi.

Başarılı oyuncu İlker Aksum, yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre başrol oyuncuları seçtiği iddiası hakkında konuştu.

"ADANA'YA GİDİYORUM"

Yeni anlaştığı bir proje hakkında konuşan Aksum, "BKM'yle 'UFO' isimli bir film çekimi için Adana'ya gideceğim. Gençlik filmi, çok güzel bir film. Ben ve Dolunay Soysert var, ondan sonrası tamamen gençler ama çok tatlı gençler.

Adana’da Tarsus-Mersin arası motosiklet yarışı yapan gençler varmış, National Geographic bunların belgeselini çekmiş, Necati Akpınar da 'biz bunu film yaparız' diyor ve öyle başlıyor macera." şeklinde konuştu.

İlker Aksum, yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre başrol oyuncuları seçtiği iddiaları hatırlatılınca çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜSÜN GİTSİN"

Ünlü oyuncu, "Bu uzun bir mevzu. Benim gibi kariyer sahibi olmuş birisini, bir yapımcı 'Instagram'da kaç takipçisi var' diye bakıp ona göre seçiyorsa yürüsün gitsin.

"AYIPTIR"

Yeteneği ne yapacağız, ahlakını ne yapacağız, disiplini ne yapacağız? Orada 1,5 milyon takipçisi var diye oyuncu mu olacak? Buna mı geldik? Bizim için de bunu yapıyorlarsa, 25 yılımızı verdik ayıptır yani..." ifadelerini kullandı.