İlker İnanoğlu annesi Filiz Akın'ı paylaştı! Son hali hayranlarını üzdü..

Arka Sokaklar'ın Engin komiseri İlker İnanoğlu Bodrum'da bulunan annesi Filiz Akın'ı ziyaret ederek hasret giderdi.Filiz Akın'ın son hali hayranlarını üzdü..

Arka Sokaklar dizisinde rol alan İlker İnanoğlu dizinin sezon finali yapmasının ardından Bodrum'a annesinin yanına geldi.Annesi Filiz Akın ile kavuşan İnanoğlu bu anları "Anne Oğul" notuyla takipçileriyle paylaştı.Filiz Akın'ın son hali hayranlarını üzdü.

Filiz Akın'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sesinin çıkmaması ve konuşmakta zorlandığı görüldü.Bu durum sosyal medyada gündeme geldi.Oğluyla bu anları kendi instagram hesabından paylaşan Filiz Akın "Oğul arka sokaklar dizisinde çalıştığı; anne sağlık problemlerinden Bodrum ‘da olduğu için , çok özlem içeren ana oğul buluşması …(Sesim çıkıyor tabii ki ama ses tonum iyi değil sadece bir yanlış anlaşılma olmasın)" notuyla paylaştı..

Sespis hastalığı geçiren Filiz Akın'ın midesinede tüp takıldı.Son zamanlarda zor günler geçiren Akın'a oğlunun bu ziyareti moral oldu..