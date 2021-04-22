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    İlker Kaleli tüm rakiplerini geride bıraktı

    BBC yapımı "The Serpent" dizisindeki rolüyle uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam eden İlker Kaleli, imdb’nin zirvesine yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 08:56
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    İlker Kaleli tüm rakiplerini geride bıraktı

    Sinema veri tabanı platformu imdb’nin sıralamasında Türk aktörler sıralaması belli oldu.

    BİRİNCİ İLKER

    Listede ilk sıraya yerleşen İlker Kaleli’yi Engin Akyürek, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Kıvanç Tatlıtuğ izledi.

    VİTALİ HAKİM

    1970’li yıllarda Batılı turistleri katlettiği konuşulan seri katil Charles Sobhraj’ın hayat hikayesine odaklanan dizide İlker Kaleli, "Vitali Hakim" adlı bir Türk’ü canlandırıyor.

    Dizi BBC’nin ardından şu sıralar Netflix’te de yayında.

    İşte diziler sayesinde dünyada yükselişteki Türk aktörlerin imdb sıralaması:

    1-İlker Kaleli

    2-Engin Akyürek

    3-Çağatay Ulusoy

    4-Kerem Bürsin

    5-Kıvanç Tatlıtuğ

    6-Engin Altan Düzyatan

    7-Aras Bulut İynemli

    8-Burak Özçivit

    9-Can Yaman

    10-Haluk Bilginer

    İlker Kaleli tüm rakiplerini geride bıraktı #1

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