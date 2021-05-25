İlker Kaleli ve Sıla'dan ilk poz: Şu canımın canısın

İlker Kaleli ve Sıla'dan ilk poz: Şu canımın canısın

Uzun zamandır birlikte oldukları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli, Instagram hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaşarak, aşkını ilan etti.

Başarılı şarkıcı Sıla, geçtiğimiz aylarda Hazer Amani ile boşandı. İkilinin evliliği kısa sürdü, tek celsede bitti. Sessiz kalan ve bu süreçte işlerine yönelen Sıla, Yalın ile yeni bir şarkı çıkardı.

Başarılı oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile kısa süreli bir aşk yaşadı. 1 ay süren aşk biterken, Kaleli bir süre basında yer almadı.

Sıla ve İlker Kaleli'nin yolları, yaşadıkları olayların ardından birleşti. Aşk yaşadıkları magazin gündemine düştü. Ancak ikilinin aşkı uzun süre belgelenemedi.

İLK KARELER GELDİ

Sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.