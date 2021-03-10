Euro
9.0682
-0.01%
Dolar
7.6323
0.33%
Altın
420.12
-0.02%
Borsa
1.549
0%
Bitcoin
408.242
0.33%
EXEN Coin
15.57
-1.01%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    İlker Kızmaz da karavan modasına uydu

    Pandemi şartlarından dolayı tatile gidemeyen İlker Kızmaz da bir karavan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlker Kızmaz da karavan modasına uydu

    Ünlü isimler arasında karavan modası hızla yayılıyor. "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin yakışıklı oyuncusu İlker Kızmaz, hafta sonunu eşi Aslı ve 2016’da dünyaya gelen kızları Naz ile karavanda kamp yaparak geçirdi.

    KARAVANSIZ ÜNLÜ KALMADI

    Rumelifeneri’nde ailesiyle doğa ile iç içe iki gün geçiren İlker Kızmaz'ın karavanını kısa süre önce satın aldığı öğrenildi.

    İlker Kızmaz da karavan modasına uydu #1

    İlker Kızmaz da karavan modasına uydu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir