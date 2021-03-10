- Haberler
- Magazin Haberleri
- İlker Kızmaz da karavan modasına uydu
İlker Kızmaz da karavan modasına uydu
Pandemi şartlarından dolayı tatile gidemeyen İlker Kızmaz da bir karavan aldı.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 07:43
Ünlü isimler arasında karavan modası hızla yayılıyor. "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin yakışıklı oyuncusu İlker Kızmaz, hafta sonunu eşi Aslı ve 2016’da dünyaya gelen kızları Naz ile karavanda kamp yaparak geçirdi.
KARAVANSIZ ÜNLÜ KALMADI
Rumelifeneri’nde ailesiyle doğa ile iç içe iki gün geçiren İlker Kızmaz'ın karavanını kısa süre önce satın aldığı öğrenildi.