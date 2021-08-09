İlknur Soydaş'ın Karabiberim isyanı

Uzun zaman sonra Nişantaşı'nda görüntülenen İlknur Soydaş, sürekli Karabiberim şarkısıyla anılmaktan şikayet etti.

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, “İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim” dedi.

"KARABİBERİM'LE VAR OLMADIM"

Soydaş, ‘karabiberim’ olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: “‘Karabiberim’le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli ‘Karabiberim’ ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı.”