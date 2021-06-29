İlknur Soydaş'ın son hali

Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan 44 yaşındaki İlknur Soydaş, yıllar sonra objektiflere yansıdı. Tatile çıkan Soydaş, Bodrum'da görüntülendi.

Soydaş, ünlü bir otel plajında denizin ve güneşin tadını çıkardı. Soydaş'ın bir arkadaşlarının bebeğiyle suyun içinde saatlerce oynaması dikkat çekti.

"YILLAR YARAMIŞ"

Güzelliği ile dillere destan olan Soydaş'ın son hali de görenleri şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, esmer güzel için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar en çok ona yaramış" yorumlarında bulundu.