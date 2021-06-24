İlyas Salman, hayatını anlattı

Birçok travmatik kayıp yaşayan usta oyuncu İlyas Salman, kardeşlerinin gözünün önünde öldüğünü söyledi.

Türk sinemasının usta oyuncusu İlyas Salman, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. 1949 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesindeki bir gecekondu mahallesinde doğup büyüyen Salman, birçok travmatik kayıp yaşadığını ve bunlardan dolayı hastalık hastası olduğunu söyledi.

"11 KARDEŞİMİN 7'Sİ ÖLDÜ"

Kardeşlerini yoksulluktan kaybettiğini söyleyen Salman, “Babam hamallık yapar, düğünlerde davul çalardı. Annemse ev işçisiydi. 11 kardeşimin 7’si yoksulluk hastalıklarından vefat etti. Verem, kıtlık, kızıl, nezle, grip ve boğmaca gibi...

"YANDI"

Bir kardeşim gözümün önünde yandı. Annem, biraz uzaktaki çeşmeden su almaya gitmişti. Dışarıdaki kar da 1 metreyi geçmişti. Sobanın üzerinde patates pişiyor, su kaynıyordu. 3-4 yaşlarındaydım. Benden bir yaş küçük kardeşimin eteği sobaya değdi ve tutuştu. Gözümün önünde yandı ve vefat etti.

Bu travmayı atlatamadım. Hastalık hastası oldum. Her gün kendime bir hastalık icat ederim. Bir gün kan kanseri olurum, diğer gün kolon. Gecenin kaçı olursa olsun doktora giderim. Çok evhamlıyım. Müjdat Gezen de benim gibidir.” dedi.