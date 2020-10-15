İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman'ın eşiyle fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İlyas Salman, önceki gece Antalya’da hizmet veren bir mekanın açılışına katıldı. Salman'ın bu gecede yanında 45 yıllık eşi Gülser Salman'da yer aldı.

Cansel Kula’nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine katılan 71 yaşındaki İlyas Salman, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.

İlyas Salman'ın ekranlardan uzak olan eşi Gülser Salmanla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Neredeyse yarım asırlık evli çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.