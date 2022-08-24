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    İlyas Salman'ın Civan Canova paylaşımı tepki aldı

    İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 08:15
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:44
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    İlyas Salman'ın Civan Canova paylaşımı tepki aldı

    Ünlü oyuncu Civan Canova, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedaviye altına alındığı hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Canova'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı katıldı. Bazı meslektaşları ise taziyelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

    "Işıklar içinde uyusun"

    O isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı İlyas Salman oldu. İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

    Salman'ın paylaşımındaki "Işıklar içinde uyusun" sözleri, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

    "İnanca saygı"

    İlyas Salman ise, "Peki biz de kendimize göre baş sağlığı dilesek ne olur? Sizi kırmayız ki. Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" diye yazdı.

    İlyas Salman ın Civan Canova paylaşımı tepki aldı #1


    İlyas Salman ın Civan Canova paylaşımı tepki aldı #2

    İlyas Salman ın Civan Canova paylaşımı tepki aldı #3


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