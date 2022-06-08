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    İlyas Salman'ın İbrahim Tatlıses anısı gündem oldu

    İlyas Salman katıldığı bir yayında İbrahim Tatlıses ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 06:59
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 07:05
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    İlyas Salman'ın İbrahim Tatlıses anısı gündem oldu

    Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu İlyas Salman, İbrahim Tatlıses ile arasında geçen bir diyalog anlattı.

    "Paramı sayacak matematikçi yok"

    İlyas Salman Tatlıses'in vurulmadan önceki dönemde kendisini yayına davet etmek istediğini ama ayağına çağırmanın hoş olmayacağını düşündüğü için de kameralarla evine geldiğini anlatarak şunları söyledi: "İbo bana 'Ben dedi, paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen Bostancı'da 8 katlı bir apartmanın dördünce katında oturuyorsun.'

    "Kiminle yattığın önemli"

    Dedim ki; Bak İbo dedim; bana desen dedim, ahır mı daha rahattı kral daireleri mi, seçemem dedim. İnsan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli."

    İlyas Salman ın İbrahim Tatlıses anısı gündem oldu #1

    İlyas Salman ın İbrahim Tatlıses anısı gündem oldu #2


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