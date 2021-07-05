Euro
10.3136
0.15%
Dolar
8.6789
-0.01%
Altın
500.44
0.33%
Borsa
1.387
0.75%
Bitcoin
296.800
-2.51%
EXEN Coin
29.31
-1.14%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    İlyas Tetik hayatını kaybetti

    Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlyas Tetik hayatını kaybetti

    "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi bir çok esere imza atan ünlü besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 60 yaşında hayatını kaybetti.

    "ÜZGÜNÜZ"

    Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" dedi.

    İlyas Tetik hayatını kaybetti VİDEO

    İlyas Tetik hayatını kaybetti #1

    İlyas Tetik hayatını kaybetti #2

    İLYAS TETİK'İN HAYATI VE KARİYERİ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir