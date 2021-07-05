Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber geldi.

"Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi bir çok esere imza atan ünlü besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 60 yaşında hayatını kaybetti.

"ÜZGÜNÜZ"

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" dedi.

İlyas Tetik hayatını kaybetti VİDEO