İlyas Tetik'in ölüm nedeni belli oldu

60 yaşındaki usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, evinde intihar etti.

Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında vefat etti.

İNTİHAR ETTİ

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tetik'in intihar ettiği öğrenildi. Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" dedi.

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.