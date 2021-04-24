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    İngiltere Kraliçesi Kate Middleton olsun önerisi

    Kate Middleton'ın dayısı Goldsmith, Kraliyet ailesinin geleceğine ilişkin konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 17:16
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    İngiltere Kraliçesi Kate Middleton olsun önerisi

    Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın milyoner dayısı Gary Goldsmith, Kraliyet ailesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    Goldsmith, Middleton ve Prens William'ın yönetimde olmak için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti.

    YEĞENİNİ KRALİÇE OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

    Yeğenini bir sonraki Kraliçe olmaya layık gördüğünü belirten Goldsmith, onun monarşi için "hazır doğduğunu" söyledi.

    Gary Goldsmith'in Kraliyet ailesinin geleceğine dair açıklamasının Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ve Kraliçe'nin 21 Nisan'da 95 yaşına girmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

    İngiltere Kraliçesi Kate Middleton olsun önerisi #1

    "MONARŞİYİ GELİŞTİRİRLER"

    Mirror'ın haberine göre, Kate Middleton'ın dayısı, yeğeni için "Başından beri bir prenses gibi görünüyordu. Sıradan bir kızdı. Nazikti, sevimli bir insandı. Monarşi, Kate ve William ile gelişir" dedi.

    Goldsmith, ayrıca Harry ve Meghan'ın büyük yankı uyandıran Oprah röportajına değinerek, bunun kendisini öfkelendirdiğini sözlerine ekledi.

    İngiltere Kraliçesi Kate Middleton olsun önerisi #2

    İngiltere Kraliçesi Kate Middleton olsun önerisi #3

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