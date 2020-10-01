Dolar
7.7354
0.1826%
Euro
9.078
0.2407%
Altın
1895.62
0.5239%
Borsa
1146.83
0.1388%
G. Altın
470.462
0.737%
Bitcoin
84188.71
1.2131%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle rahatsızlığı

    Edinburgh Dükü Prens Philip'in, monarşiyi desteklemek için kariyerinden vazgeçmeyen Meghan Markle'a kızdığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 11:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle rahatsızlığı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in kocası olan Edinburgh Dükü Prens Philip'in, eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle'ın tutumundan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

    Edinburgh Dükü'nün, Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinde Prens Harry'yi destekleme konusunda başarısız olduğunu söylediği iddia edildi.

    Kraliyet Biyografi Yazarı Ingrid Seward, Sky News'e yaptığı açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in, Meghan'ın "monarşiyi desteklememesinden ötürü çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

    HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

    Seward, Meghan'ın Kraliyet Ailesi için kariyerinden vazgeçmemesinin Philip'i sinirlendirdiğini belirterek, "(Prens Philip) Bence çok hayal kırıklığına uğradı, çünkü (Philip), Kraliçe'nin yanında olmak ve monarşiye yardım etmek için denizcilik kariyerinden vazgeçtiğini düşünüyor." dedi.

    İngiltere Kraliyet Ailesi nde Meghan Markle rahatsızlığı #1

    MEGHAN OYUNCULUK KARİYERİNDEN VAZGEÇMEDİ

    Yazar Seward, "Meghan neden oyunculuk kariyerinden vazgeçemiyor, kocasını ve monarşiyi destekleyemiyor?" sorularını yöneltti.

    Ayrıca Edinburgh Dükü'nün, Meghan-Harry çiftinin Kraliyet Ailesi'yle bağlarını kesmesiyle ilgili Kraliçe'nin Harry ve Prens Charles ile yaptığı tartışmalara dahil olmadığı kaydedildi.

    İngiltere Kraliyet Ailesi nde Meghan Markle rahatsızlığı #2

    İngiltere Kraliyet Ailesi nde Meghan Markle rahatsızlığı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir