İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle rahatsızlığı

Edinburgh Dükü Prens Philip'in, monarşiyi desteklemek için kariyerinden vazgeçmeyen Meghan Markle'a kızdığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in kocası olan Edinburgh Dükü Prens Philip'in, eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle'ın tutumundan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Edinburgh Dükü'nün, Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinde Prens Harry'yi destekleme konusunda başarısız olduğunu söylediği iddia edildi.

Kraliyet Biyografi Yazarı Ingrid Seward, Sky News'e yaptığı açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in, Meghan'ın "monarşiyi desteklememesinden ötürü çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Seward, Meghan'ın Kraliyet Ailesi için kariyerinden vazgeçmemesinin Philip'i sinirlendirdiğini belirterek, "(Prens Philip) Bence çok hayal kırıklığına uğradı, çünkü (Philip), Kraliçe'nin yanında olmak ve monarşiye yardım etmek için denizcilik kariyerinden vazgeçtiğini düşünüyor." dedi.

MEGHAN OYUNCULUK KARİYERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Yazar Seward, "Meghan neden oyunculuk kariyerinden vazgeçemiyor, kocasını ve monarşiyi destekleyemiyor?" sorularını yöneltti.

Ayrıca Edinburgh Dükü'nün, Meghan-Harry çiftinin Kraliyet Ailesi'yle bağlarını kesmesiyle ilgili Kraliçe'nin Harry ve Prens Charles ile yaptığı tartışmalara dahil olmadığı kaydedildi.