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    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti

    Eşi Megan Markle ile birlikte İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, tüm onursal unvanlarını kaybettiğini duyurdu.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 15:55
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    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti

    Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.

    ÜNVANLARINI KAYBETTİ

    Kararın ardından Prens Harry’nin tüm onursal unvanlarını kaybetti.

    Buckimgham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Sussex Duk ve Düşesi, Kraliçeye yaptıkları açıklamada Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak dönmeyeceklerini doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit etti” denildi.

    Prens Harry ve Meghan’ın geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini bekledikleri açıklanmıştı.

    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti #1

    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti #2

    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti #3

    İngiltere Prensi Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetti #4

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