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    Inna Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'ye sevgisini her fırsatta dile getiren, Samsun'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanında konser veren Rumen şarkıcı Inna, yine geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 07:07
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    Inna Türkiye'ye geliyor

    Romanya'da "Dansın Kraliçesi" olarak bilinen Inna, Türkiye'de yeni yılın ilk büyük konserine imza atacak.

    TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

    Erciyes Winter Fest kapsamında 2 Ocak Pazar günü Kayseri'de sahne alacak olan Inna, Türk hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını müjdeledi.

    Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde konser veren Inna, Türk bayraklı fotoğraflarını paylaşmaktan da geri durmamıştı. Şarkıcı, Türk kahvaltısını, boğaz manzarasını ve sokak hayvanlarını paylaşarak kalp emojisi koymuştu.

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