Haberler

Magazin Haberleri

Inna Türkiye'ye geliyor

Inna Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye sevgisini her fırsatta dile getiren, Samsun'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanında konser veren Rumen şarkıcı Inna, yine geliyor.