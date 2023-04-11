İpek Erdem'in son hali
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Yıllar önce yayınlanan, Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile ünlenen İpek Erdem, ortaya çıktı.

İpek Erdem'in son hali

Barbie çok değişti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İpek Erdem'in son hali

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncunun son haliyle gündem oldu. 39 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem son haliyle beğeni topladı. Kısa saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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