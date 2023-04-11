İpek Erdem'in son hali Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu..

ensonhaber.com

Yıllar önce yayınlanan, Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile ünlenen İpek Erdem, ortaya çıktı.

Barbie çok değişti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir süre Fransa'da oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncunun son haliyle gündem oldu. 39 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem son haliyle beğeni topladı. Kısa saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.