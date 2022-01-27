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    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in kış tatili

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, tatil için Sapanca'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 15:14
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    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in kış tatili

    Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın, 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Sapanca'da aldı. Zaman zaman Instagram hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den yeni paylaşımlar geldi.

    SAPANCA'DA AŞK

    Birlikte objektif karşısına geçen aşıklar, bu fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça beğeni topladı.

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir in kış tatili #1

    İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir in kış tatili #2


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