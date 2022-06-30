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    İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evleniyor! Böyle duyurdular..

    Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir evlilik kararı aldı..
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 01:16
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    İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evleniyor! Böyle duyurdular..

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve sanatçı Ufuk Beydemir evlilik kararı aldı. Çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    "Ay Tenli Kadın" isimli şarkıyla ünlenen Ufuk Beydemir yaptığı aşk şarkılarıyla tanınan bir isim.Oyuncu sevgilisine evlilik teklifi eden Beydemir bu haberi "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldiii" notuyla instagram hesabından paylaştı.

    İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evleniyor! Böyle duyurdular.. #1

    İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evleniyor! Böyle duyurdular.. #2


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