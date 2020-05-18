İpek Tanrıyar 8.5 ayda 12 kilo aldı

Oğlu Aras'ı kucağına almak için gün sayan İpek Tanrıyar, hamileliğiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Sunucu-oyuncu İpek Tanrıyar uzatmalı sevgilisi Murat Evler ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan Tanrıyar, şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını verecek. İpek Tanrıyar, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DOĞUM 1 TEMMUZ'DA"

Koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinada oladuğunu söyleyen Tanrıyar, “Kısmetse doğum 1 Temmuz’da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım.

12 KİLO ALDIM

Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik.

Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.