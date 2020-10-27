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    İpek Tanrıyar: Hayat hiç bu kadar anlamlı olmamıştı

    Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 07:08
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 07:09
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    İpek Tanrıyar: Hayat hiç bu kadar anlamlı olmamıştı

    Oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, 2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu.

    Yaklaşık dört ay önce anne olan Tanrıyar, 40 yaşına bastı. Yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan İpek Tanrıyar, eşi ve oğlu Aras ile karesini yayınladı.

    "40 YILDIR YAŞIYORUM"

    Tanrıyar'ın "40 yıldır yaşıyorum, hiç bu kadar anlamlı olmamıştı yaşam... Allah'ıma şükürler olsun. Yeni yaşım kutlu olsun..." notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    İpek Tanrıyar: Hayat hiç bu kadar anlamlı olmamıştı #1

    İpek Tanrıyar: Hayat hiç bu kadar anlamlı olmamıştı #2

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