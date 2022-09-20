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    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz'in kredi kartını patlattı

    Özcan Deniz, 'Gamzesine yandığım' dediği aşkına masraflarını karşılaması için limitsiz kredi kartını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:04
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    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz'in kredi kartını patlattı

    Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu. Ancak Dadgar hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    "Kredi kartını patlattı"

    Gazeteci Bilal Özcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre, Özcan Deniz, sevgilisine limitsiz bir kredi kartı verdi ve Samar Dadgar, kontrolsüz harcamasıyla kredi kartını patlattı.

    Ailesi bıktı

    Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşini arayarak "Samar, kredi kartını patlattı." diye uyarıyor.

    Bir diğer iddia ise Özcan Deniz'in ailesinin, Deniz'in hayatındaki kadınlardan bıkmış olduğu yönünde.

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #1

    Sevgilisine özel doğum günü

    Samar Dadgar ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Deniz, Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlayarak aşkını dosta düşmana duyurmuştu.

    Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda İklim değişti, Akdeniz oldu... O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi... İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım."

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #2

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #3

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #4

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #5

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #6

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #7

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #8

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #9

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #10

    İranlı sevgilisi, Özcan Deniz in kredi kartını patlattı #11



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