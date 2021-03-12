İrem Derici: 10 yıldır küfür ediyorum

Geçtiğimiz günlerde kendisine hatırını soran basın mensuplarına yaptığı ‘Domuz gibiyim’ çıkışıyla dikkat çeken irem Derici, kendini anlattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan "Emre Aslan’la aşk yaşadığı" haberlerini önce “Böyle bir konuyla alakalı ben değil belki beraber konuşuruz” diyerek yalanlamayan İrem Derici, bu kez oyuncuyla arkadaş olduklarını söyledi.

"EĞLENİYORUZ"

“Yazıp çiziyorsunuz kendi kendinize” diyen Derici, durumun yanlış anlaşıldığını ve clubhouse’ta eğlendiklerini belirterek, “Arkadaşız diyorum lütfen bunu 40 kere söyletmeyin. Güldük, oynadık bizim komiğimize gitti clubhouse’ta bir aydır” açıklamasında bulundu.

"ARGO KONUŞUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kendisine hatırını soranlara ‘Domuz gibiyim’ çıkışıyla dikkat çeken Derici, "Domuz gibiyim diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya, bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani" ifadelerini kullandı.