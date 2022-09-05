İrem Derici: Adamın arabasına kustum

İrem Derici, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Derici, en kötü geçen ilk buluşmasında başına gelenleri anlattı.

35 yaşındaki şarkıcı, "Berbat geçen bir ilk buluşman oldu mu?" sorusu üzerine verdiği yanıtla dikkat çekti.

"Çok ünlü olduğumdan beri ilk buluşmalar hep evde oluyor. Görüntülenmemek daha rahat olmak açısından." diyen İrem Derici, "O zamanlar çok ünlü değildim. İnsanlar beni ya birilerine benzetiyor ya da menajerim Özgür Aras'ın yanında görünce 'Aa ünlüdür' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Adamdan çok etkilenmiştim"

Derici, sözlerine "Bir adamla sosyal medya üzerinden mesajlaşıyoruz. Ama nasıl zeki biri. Adam buluştuğumuzda bu da olsa aşık olacağım, o kadar etkilendim." diye devam etti.

"Çok içtim"

"Bir iki hafta sonra biz buluştuk, Nişantaşı'nda bir mekana gittik. Ama benim mesajlaştığım adamla buluştuğum adam aynı değil." diyen şarkıcı, "Heyecan, gerginlik de değil öyle olsa bir süre sonra geçerdi. Jargonundan anladım, o değil. Şimdi gittim de oturacağım iki saat. Duruyordum öyle, anlatıyor o. Alkol tüketmeye başladım ben de. Zaten bir süre sonra 'Anlat yahu... Sen ne tatlı çocuksun'a kadar geldi olay." ifadelerini kullandı.

"Arabada kustum"

Ünlü isim, anısını "Sonra baktım hiçbir yere varmayacak, mekandakileri de tanıyordum, 'Bir taksi tutup gideyim' diye düşündüm. Adam, beyefendi çıktı, 'Ben seni bırakırım' dedi. Ama muhabbeti kadar şoförlüğü de kötüymüş. Oradan oraya daldı; ben artık 'Dur' diyecekken birden çocuğun üstüne başına, arabanın her yerine kustum. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi, 'Torpidonda ıslak mendil var mı?' diye sordum. Sonrasında özür falan diledim ama engellemiş beni!" diyerek noktaladı.