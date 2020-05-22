İrem Derici: Alkolü bıraktım

Uzun zamandır alkol problemi olan şarkıcı İrem Derici, alkolü bıraktığını söyledi.

Geçen günlerde Oğuzhan Uğur'un programına katılan İrem Derici, alkolü bıraktığını açıkladı.

İrem Dericinin açıklamalarından satır başları:

"Eğitimim çok farklı, dinlediğim ve normal hayatımda söylediğim müzik çok farklı. Sosyoloji bitirdim, pazarlama iletişim masterı yaptım.

"OKUMAYA GİTTİM ALKOLİK OLDUM"

Barcelona'ya okumaya gittim, alkolik olup geri döndüm. Elimde ciğer döndüm, 'anne olmuyor' dedim. Ama artık bazı şeyler değişmeye başladı.

"ÇENEME VURDU"

Mesela artık alkolü bıraktım. Bir alkış alabilir miyim, 45 gündür içmiyorum. Çeneme vurdu, farkında değil misin?"