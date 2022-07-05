İrem Derici: Aşka ayıracak vaktim yok

Cem Belevi ile yaşadığı ilişkide ihanete uğrayan şarkıcı, konserinde 'Evlenip çoluk çocuğa karışmak istemiyorum. Benim bunlara ayıracak vaktim yok' dedi.

Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi ile yelken açtığı aşk yolculuğunda birçok kez ihanete uğradı.

Belevi'nin, ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıkmıştı.

Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahne alan İrem Derici'den 'aşk' açıklaması geldi.

Sahnede giydiği elbiseyle göz kamaştıran Derici hayranlarına ilk olarak, "Bugün dünyanın merkezine geliyorum diye prenses gibi giyinip gelmek istedim. Normalde bu kadar süslenmem. Sizin için süslendim. dedi.

"Evlenip çoluk çocuğa karışmak istemiyorum"

Ardından uğradığı ihanet hakkında konuşan şarkıcı, “Büyük konuşmak istemiyorum ama evlenip çoluk çocuğa karışmak istemiyorum. Tanıştın, aşık oldun falan... Benim bunlara ayıracak vaktim yok” diyerek şaşırttı.