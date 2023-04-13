İrem Derici, Atakan Işıktutan'a olan aşkını haykırdı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, ilişkisinden bahsetti.

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Aşktan yüzü gülmeyen ünlü isimlerin başında gelen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunmuştu.

35 yaşındaki şarkıcının gönlünü kaptırdığı kişinin kendisinden altı yaş küçük, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift, bir filmin geçtiğimiz akşam gerçekleşen özel gösterimine katıldı.

"Koştur koştur geldik"

Derici, "Koştur koştur geldik. Ben pek galalara katılmam, konu İbo ve Oğuzhan olunca geldim. Çeşme’ye doğum günümü kutlamaya gittik. Güzel geçti. Çeşme’yi boş görmezdik kolay kolay, bu yüzden o zaman gittik.

"Kötüye takılırsam evin yolunu bulamam"

Bir aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum, sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana. İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor." diye konuştu.