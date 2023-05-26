İrem Derici: Atakan’ın fetişi yok İrem Derici, kendisinden yedi yaş küçük sevgilisi Atakan Işıktutan ile ilgili konuştu.

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen İrem Derici “Aşk yaradı bana” dedi.

İşte Derici'nin açıklamalarından ara başlıklar:

Sevgilisinin “Aşkım bana şarkı mı yazıyorsun?” diye sorduğunu söyleyen Derici, “Dedim ki sana kötü bir haberim var. 11 yıldır hiçbir şarkımı kendim yazmadım. Öyle bir yeteneğim olsa ‘Samanyolu’nu yazarım ona..." dedi.

Sosyal medyada “2 aya ayrılırlar” diyenlere inat ayrılmayacağını ifade eden İrem Derici, ilginç açıklamalar yapmaya devam etti.

"Atakan’ın fetişi falan yok"

“Allah nazardan saklasın” diyerek arada tartıştıklarını ama yarım saatte çözdüklerini söyledi. Şarkıcı kahkaha atarak “Değişik huyları var. Geliyor bazen şakalaşmak için kulağımı kokluyor. Haberler çıktı kulak fetişisti diye ama Atakan’ın fetişi falan yok.” dedi.

Haziranda sevgilisi Atakan Işıktutan ile Bodrum’a tatile gideceğini söyleyen İrem Derici, “Keşke selülitlerimi çekmeseniz ama zaten çekilmişleri var geçen yıllardan. Sosyal medya fotoğraflarına photoshop yapıyoruz. Böyle bir nimet sunulmuş, kullanıyoruz tabii. Shop ve estetik günah değil. Yapıyoruz ve yapacağız da.” dedi.